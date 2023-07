Cekfakta #218 TikTok, Sarang Baru Misinformasi Merek

Iklan

Bukan mesin penelusuran Google, TikTok kini cenderung digunakan anak-anak muda dalam mencari informasi. Pada September 2022, NewsGuard merilis studi bahwa untuk sampel pencarian TikTok pada topik berita terkemuka, hampir 20 persen hasil video berisi informasi yang salah.

Belakangan, sejumlah video di TikTok juga menyebarkan informasi menyesatkan mengenai merek terkemuka berbasis di Eropa dan Amerika Serikat. NewsGuard menganalisis sekitar 57 juta penayangan di platform TikTok dan menemukan video-video dengan klaim-klaim palsu.

Selama pemantauan antara 7-13 Juli 2023, NewsGuard menganalisis hasil pencarian video TikTok dari sembilan merek besar. Merek-merek seperti Anheuser-Busch, Balenciaga, Barilla, Bud Light, Chick-fil-A, Heineken, Hobby Lobby, Kohl’s, dan Target dipilih untuk ditinjau karena baru-baru ini menjadi sasaran kritik atau boikot politik.

Narasi yang disebarkan bombastis namun tampak meyakinkan. Seperti merek pasta Barilla yang disebut “dibuat dengan tepung serangga”. Hingga toko kerajinan dan seni Hobby Lobby yang diklaim menjual “dagangan setan”. Foto-foto patung setan yang ditampilkan di antara rak-rak toko, diiringi musik yang menakutkan sebagai suara latar.

“Tampaknya Hobby Lobby memiliki banyak sekali Baphomet [setan] dan patung-patung seperti setan di rak sekarang, yang benar-benar membingungkan karena Hobby Lobby adalah perusahaan berbasis Kristen yang super,” kata narator video yang tidak disebutkan namanya.

Bertentangan dengan klaim narator, perusahaan ritel seni dan kerajinan tersebut membantah tidak menjual patung setan. Foto yang ditampilkan dalam video tersebut dihasilkan oleh AI.

Melalui pencarian yang disarankan oleh TikTok terkait suatu merek komersial, seringkali bersifat provokatif. Misalnya, saat NewsGuard mengetik "Target" di kolom pencarian, “Target boikot 2023” disarankan sebagai istilah pencarian. Ketika seorang analis NewsGuard mengetik “Anheuser-Busch” di kolom pencarian, TikTok menyarankan pencarian “Anheuser-Busch ceo adalah seorang agen operasi CIA”.

Praktik produksi hoaks yang merugikan merek, sebenarnya sudah terjadi di platform lain seperti Facebook dan Instagram. Tim Cek Fakta Tempo menemukan beberapa klaim palsu mengenai biskuit Oreo yang dituding terbuat dari lemak dan susu babi. Narasi ini sengaja dibuat agar meresahkan warga Indonesia yang mayoritas Muslim.

Di kala harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi mengalami kenaikan, Pertamina juga menjadi korban kabar bohong dengan narasi Pertamax yang berisi Pertalite.

Bagian ini ditulis oleh Inge Klara Safitri dari Tempo Media Lab

Benarkah Simbol Leviathan Cross Bukti Biskuit Oreo Makanan Setan?

Sebuah video beredar di aplikasi WhatsApp, serta media sosial TikTok dan Facebook, yang menarasikan simbol Leviathan Cross yang muncul pada biskuit Oreo. Narator video memperlihatkan sebuah buku berisi sejumlah simbol, yang salah satunya merupakan simbol monster laut Leviathan. Simbol ini diklaim sama dengan motif di permukaan produk biskuit Oreo. Buku itu kemudian dijadikan bukti untuk menyimpulkan Oreo adalah makanan setan, yakni monster Leviathan.

| Hasil Pemeriksaan fakta

Tempo memverifikasi klaim-klaim itu menggunakan informasi dari sumber-sumber kredibel. Ditemukan keterangan dari sejumlah media terkait tudingan-tudingan yang diarahkan pada motif biskuit Oreo, serta sejarah pembuatan desainnya.

Benarkah Virus Trojan pada Aplikasi BCA Mobile yang Bisa Menguras Saldo Nasabah?

Konten tentang munculnya virus Trojan pada aplikasi BCA mobile yang dapat menguras saldo nasabah, beredar di media sosial. Dalam unggahan itu, tampak pop up Picsart bertuliskan "1 viruses found. Please remove them immediately". Pop up di aplikasi itu menyebutkan adanya virus Trojan yang bisa menyebabkan perangkat dapat dikendalikan melalui aplikasi jarak jauh tanpa persetujuan pemilik. Selanjutnya, terdapat pilihan "Quit App" dan "Delete".

| Bagaimana hasil pemeriksaan faktanya?

