Perusahaan Proyek Menara BTS Kominfo Kembalikan Uang ke Kejaksaan Agung

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan Yusrizki Muliawan, tersangka terbaru kasus korupsi BTS Kementerian Kominfo, disebut menyediakan sistem panel surya dalam proyek menara. Semua konsorsium proyek menara BTS diharuskan menggunakan panel surya PT Basis Utama Prima, perusahaan yang dikelola Yusrizki. Perusahaan itu tercatat milik Hapsoro Sukmonohadi, suami Puan Maharani, Ketua DPR. Sejumlah perusahaan yang terlibat proyek menara BTS 4G mulai mengembalikan uang ke Kejaksaan Agung.

Persoalan Lama tentang Polusi Udara

Kualitas udara Jakarta yang semakin buruk mendapat perhatian dari Presiden Joko Widodo. Polusi udara merupakan persoalan klasik yang selalu muncul saban tahun. Pemerintah tidak pernah bersungguh-sungguh membersihkan udara dari polusi.

Bantuan Sosial Jumbo di Tahun Politik

Anggaran perlindungan sosial pada 2024 naik 14,89 persen menjadi Rp 546,9 triliun. Politisasi bantuan sosial di tahun politik dikhawatirkan terulang. Apa yang harus dilakukan pemerintah?

Festival Film Eropa Kembali Digelar

Festival film Eropa, Europe on Screen 2023, berlangsung hingga 25 Juni di tujuh kota, termasuk Bandung, Surabaya, Yogyakarta, dan Medan. First Snow of Summer dari Austria menjadi film perdana di antara 73 film asal 24 negara. Film komedi romantis ini dianggap mewakili keindahan sinema Eropa. Semua acara tidak dipungut biaya.