Semangat Kaum Muda Menjaga Kesenian Jakarta Gambang Kromong

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -

Seni

Baca Juga: 6 Fasilitas yang Dinamai Fatahillah untuk Menghormati dan Mengabadikan Namanya

Semangat Bertahan Gambang Kromong

Gambang kromong terus hidup. Kaum muda tumbuh menggeluti kesenian khas Jakarta hasil akulturasi budaya Betawi dan Cina itu. Panggung-panggung pun makin terbuka untuk mereka tampil. Apalagi pada hari-hari ini, jadwal manggung mereka padat dalam berbagai rangkaian kegiatan peringatan hari ulang tahun Jakarta yang jatuh pada 22 Juni. Bagaimana semangat kaum muda ini bertahan?

Film

Pesan Mendalam Film Terbaru Shin-chan

New Dimension! Crayon Shin-chan The Movie: Battle of Supernatural Powers (Flying Sushi) kini tengah diputar di bioskop Tanah Air. Animasi 3D menjadi sajian terbaru dalam film Crayon Shin-chan. Film yang menyinggung soal ramalan gelap masa depan Jepang itu menjadi yang terlaris dari 31 judul film bioskop Crayon Shin-chan. Apa kekuatan film ini dan bagaimana penilaian penonton?

Fotografi

Berkah Peh Cun

Peh Cun adalah tradisi masyarakat Cina yang diadakan pada tanggal 5 bulan 5 dalam penanggalan Konghucu, yang tahun ini jatuh pada 9-10 Juni 2024. Di Tangerang, Banten, Perkumpulan Klenteng Boen Tek Bio merayakan Peh Cun dengan menggelar beragam acara serta prosesi, seperti berdoa, sembahyang, mendirikan telur, menangkap bebek, memandikan perahu, dan lomba perahu naga. Bagaimana keunikan tradisi ini?

Cerpen

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Cerita Ini Berjalan Menuju Cerita Lain

Tokoh cerita ini membayangkan mayat yang terapung-apung di dalam sumur itu tak lain adalah dirinya sendiri.

Cari Angin

Judi

Lalu, apakah judi online yang marak belakangan ini bisa dikurangi? Seharusnya bisa dengan membatasi sarananya itu.

Baca selengkapnya di Koran Tempo:

Semangat Bertahan Gambang Kromong

Pesan Mendalam Film Terbaru Shin-chan

Berkah Peh Cun

Judi