Film The Zone of Interest Resep Baru Kengerian Holocaust

TEMPO.CO, Jakarta - Film bertema holocaust terbaru, The Zone of Interest, mendulang dua Piala Oscar. Berangkat dari novel karya penulis Inggris, Martin Amis, film ini dengan jenius menampilkan kengerian peristiwa pembantaian di kamp konsentrasi Auschwitz hanya melalui suara jeritan, teriakan, dan rentetan tembakan. Bagaimana kengerian itu meneror penonton?

Menembus Cadas demi Emas

Para penambang terus mengais emas di lubang tambang tradisional bikinan warga sejak 1996 di Halmahera Selatan, Maluku Utara. Berbekal peralatan sederhana, mereka memahat dinding tanah yang mengandung emas di lubang seluas 3-5 meter persegi dengan kedalaman hingga 50 meter. Bagaimana mereka bekerja, apa tantangannya, dan seperti apa hasilnya?

Panggung Dramaturgi Dua Perupa

Gilang Pradika dan Dian Suci, yang sedang memamerkan karya di CGartspace, Jakarta Selatan, menghadirkan karya dengan menekankan aspek dramaturgi. Kedua pelukis mampu menjemput arti kebebasan untuk mengkonstruksi gambar sampai membangun ilusi. Bagaimana kekhasan karya-karya kedua perupa tersebut?

Mahalnya Demokrasi

Rakyat kita masih miskin, dan kemiskinan itu dimanfaatkan oleh para pemimpin yang ingin mendapatkan jabatan lewat pemilu.

