EKONOMI DAN BISNIS



Utak-atik Anggaran Bansos Dadakan

Pemerintah kembali mengumumkan program bansos baru menjelang Pemilu 2024. Kali ini bernama BLT Mitigasi Risiko Pangan. Besarnya Rp 600 ribu per keluarga dan akan dicairkan pada Februari mendatang. Lantaran diputuskan mendadak, sumber anggaran untuk BLT senilai Rp 11,25 triliun itu belum tersedia. Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah motif politik di balik bansos baru tersebut.

NASIONAL



Ketika Guru Dimobilisasi Dukung Calon Presiden

Enam pejabat Dinas Pendidikan Kota Medan dan pengurus PGRI Medan terbukti melanggar netralitas ASN. Mereka secara terang-terangan mendukung Prabowo-Gibran. Bawaslu merekomendasi kasus ini ke Komisi ASN.

HUKUM



Pelaku Tawuran Semakin Brutal

Seorang remaja kehilangan tangan kanannya dalam tawuran di jalan layang Pasar Rebo, Jakarta Timur. Video yang menggambarkan peristiwa ini beredar luas di media sosial. Dua kelompok yang bertikai saling serang secara brutal. Mereka tidak segan-segan menyabetkan senjata tajam meski lawan sudah tak berdaya.

SENI



The Addams Family dalam Balutan Kebaya

The Addams Family menjadi produk budaya pop dengan popularitas lintas generasi selama hampir satu abad. Hadir pertama kali dalam bentuk komik di majalah The New Yorker pada 1938 hingga serial Netflix, Wednesday, pada 2022. Drama musikal The Addams Family dipentaskan di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, pada akhir pekan lalu. Bagaimana sutradara dan pemain memindahkan film ke panggung teater?

