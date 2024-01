Jualan Bansos di Tahun Politik

Iklan

BERITA UTAMA



Terang-terangan Mempolitisasi Bansos

Politikus memanfaatkan program bansos yang berasal dari anggaran negara dalam kampanye politik. Sejak 2008, pemerintah selalu menambah anggaran bantuan sosial menjelang pemilu. Penambahan anggaran bansos pada tahun politik rawan dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral. Mengapa ekonom ragu bansos bermanfaat?

NASIONAL



Tabrakan Kereta Diduga Akibat Miskomunikasi

Commuter Line Bandung Raya dan KA Turangga bertabrakan di Kilometer 181+5/4 Kampung Babakan Deka, Kecamatan Cicalengka, Bandung, Jawa Barat, pada Jumat pagi kemarin. Kedua kereta itu melaju di jalur yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Diduga ada miskomunikasi antara masinis dan petugas Pengatur Perjalanan Kereta Api.

EKONOMI DAN BISNIS



Mengatur Ulang Penyaluran Elpiji Bersubsidi

Baca Juga: Pj Gubernur Jabar Jenguk Korban Kecelakaan Kereta di RSUD Cicalengka

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah dan Pertamina mulai memperketat penjualan elpiji ukuran 3 kilogram alias gas melon. Perubahan skema penyaluran bahan bakar bersubsidi ini dilakukan untuk mencegah kebocoran anggaran subsidi elpiji terulang. Meski begitu, para pengamat kebijakan energi menganggap tanpa pembatasan pembelian bagi konsumen, celah kebocoran bakal tetap terbuka. Bagaimana kelanjutan rencana perubahan skema subsidi elpiji?

DIGITAL



Dua Ratus Jam di Baldur’s Gate 3

Di luar ekspektasi, Baldur's Gate 3 menjadi Game of The Year 2023, menyisihkan banyak judul populer, seperti The Legends of Zelda dan Final Fantasy. Baldur's Gate 3 mengusung konsep turn-based RPG berbasis dadu, mekanisme yang diadopsi dari permainan legendaris Dungeons & Dragons¬. Hampir setiap pilihan dialog dalam game yang dapat ditamatkan dalam seratus jam ini bisa mengubah jalan cerita.