Merayakan Animasi Ghibli

Antusias Menyambut Ghibli Kembali

Film terbaru Hayao Miyazaki, The Boy and the Heron, mendapat sambutan antusias dari para penggemar Ghibli. Bahkan ada penggemar animasi ini yang menonton lebih awal dalam acara fans screening film The Boy and the Heron dengan harga tiket hingga Rp 300 ribu. Bagaimana pengalaman mereka menonton film tersebut?

Briptu Renita Rismayanti, Polwan Kelas Dunia

Briptu Renita Rismayanti mengemban misi perdamaian di Republik Afrika Tengah dan menuai prestasi kelas dunia. Ia meraih penghargaan United Nations Police Woman of the Year 2023 atau Polisi Wanita Terbaik Perserikatan Bangsa-Bangsa. Bagaimana perjalanan kariernya, pengalamannya bertugas di Afrika Tengah, hingga pencapaian prestasinya itu?

Kisah Lain Manusia Mutan

The Animal Kingdom adalah fiksi ilmiah tentang manusia mutan yang digarap dengan sudut pandang berbeda. Film Prancis terbaru ini mendapat sambutan positif. Upaya sutradara Thomas Cailley mengedepankan kehangatan keluarga di tengah isu wabah mutasi genetik. Bagaimana sinematikanya dan apa kata penonton tentang film ini?

Spirit Bandung Care Tumbuhkan Empati Sosial

Bandung Care adalah komunitas aliansi mahasiswa se-Bandung Raya. Masalah kesejahteraan sosial menggerakkan terbentuknya komunitas ini. Mereka mengajak mahasiswa dan anak muda untuk peduli pada orang-orang yang butuh dukungan sesuai dengan tagline mereka: memberi, mengajar, dan membimbing. Bagaimana aktivitas komunitas ini?