Murka PDIP Akibat Manuver Budiman Sudjatmiko

BERITA UTAMA



Murka PDIP Akibat Manuver Budiman

Manuver Budiman Sudjatmiko mendukung Prabowo Subianto memantik amarah PDIP. Ia terancam sanksi pemecatan. Bagaimana pengaruh dukungan Budiman terhadap Prabowo dan dampaknya pada PDIP?

NASIONAL



Manuver Terbaru Mendongkel Airlangga

Sejumlah kader Golkar mengadukan Airlangga Hartarto ke Dewan Etik. Airlangga dinilai gagal menjalankan amanah munas. Jalan terbaru mewujudkan agenda munaslub.

EKONOMI DAN BISNIS



Ambisi Kejar Satu Juta Barel

Asumsi lifting minyak dalam RAPBN 2024 hanya 625 ribu barel per hari atau turun dari target tahun ini sebesar 660 ribu barel per hari. Di tengah stagnannya realisasi investasi untuk eksplorasi sumur baru, bagaimana nasib target produksi minyak 1 juta barel per hari pada 2030?

GAYA HIDUP



Mengenali Artisan Bakery

Toko roti artisan kian menjamur di pusat-pusat perbelanjaan di Jakarta, juga di lapak online.

Ada yang betulan, ada yang sekadar mengklaim sebagai artisan bakery, yang harganya lebih mahal ketimbang roti reguler. Artisan bakery diproduksi secara manual, dalam jumlah terbatas, dan membutuhkan waktu seharian.