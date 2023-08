Bermain dengan Anabul Berbuah Bayaran

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Layanan mengasuh kucing kian populer. Hanya bermain dengan si anak bulu, tapi mendapat bayaran. Tak cukup hanya modal senang kucing, mereka juga harus mengerti banyak hal dalam merawat kucing. Bagaimana kisah mereka menekuni profesi baru ini dan mengapa makin banyak pemilik anabul senang menggunakan jasa mereka?

TAMU

Desak Made Rita, Menyongsong Olimpade

Atlet panjat tebing Desak Made Rita Kusuma Dewi mendulang emas di kejuaraan dunia IFSC atau federasi olahraga panjat tebing internasional di Bern, Swiss, Jumat pekan lalu. Ia pun mendapat tiket melaju ke Olimpiade Prancis 2024. Bagaimana perjalanan kariernya di olahraga ini hingga memenangi pertarungan di kejuaraan tingkat dunia?

FILM

Teror Mengerikan di Kapal Demeter

The Last Voyage of the Demeter menjadi ikhtiar sutradara Andre Ovredal mengembalikan kengerian Drakula. Film ini diadaptasi dari satu bab novel horor kondang Bram Stoker berjudul Dracula yang diterbitkan pada 1897, mengetengahkan horor dalam perjalanan di atas kapal Demeter. Bagaimana kengerian itu dan apa pula penilaian penonton?

PROFIL

Gagasan Arya Putra Kembangkan Kampung Kota

Arya Putra meraih Designer of the Year pada kategori desain interior Asian Young Designer Awards (AYDA) 2022/2023 di Vietnam. Ia ingin mengembangkan kampung kota di Lebak Siliwangi, Bandung. Bagaimana ia membumikan gagasannya di permukiman padat di belakang Bandung Zoo yang diapit aliran Sungai Cikapundung itu?