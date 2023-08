Pasangan Beda Agama Risau Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah pasangan beda agama berjuang mendapatkan restu agar bisa menikah. Mereka merawat rumah tangga dengan toleransi tinggi, terbuka, dan saling mendukung dalam menjalankan keyakinan masing-masing. Namun kini ada juga yang risau bakal sulit menikah lantaran Mahkamah Agung menerbitkan surat edaran yang melarang pengadilan mengabulkan pencatatan pernikahan beda agama. Bagaimana kisah mereka?

TAMU

Nandhira Mauriskha: Wushu Sudah Ada di DNA Keluarga

Lahir dari keluarga yang menekuni olahraga wushu, Nandhira Mauriskha kemudian tumbuh dan berprestasi sebagai atlet. Baru-baru ini ia membawa pulang dua medali emas dalam ajang Olimpiade mahasiswa di Chengdu, Cina. Sempat berhenti lama karena cedera, semangatnya kembali menyala ketika kuliah. Bagaimana Nandhira berproses hingga berprestasi di tingkat dunia?

FILM

Awetnya Ancaman Serangan Hiu Purba

Film Meg 2: The Trench, yang diangkat dari novel The Trench karya penulis Amerika, Steve Alten, kini sedang diputar di bioskop-bioskop Tanah Air, bersamaan dengan pemutaran film lainnya yang juga menghadirkan soal hiu purba, The Black Demon. Meski menggarap sisi dramatik yang berbeda, kedua film itu menarik perhatian. Mengapa film bertema hiu purba tetap laris dari tahun ke tahun?

PROFIL

Misi Schalke Memperkokoh Sistem Pendidikan Tinggi

Schalke Anindya Putri sering menang di aneka kompetisi. Kini, ia kembali menjadi juara pertama Pemilihan Mahasiswa Berprestasi 2023 Tingkat Nasional. Mahasiswa program sarjana internasional Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM ini memulai kiprah di berbagai lomba sejak masa pandemi. Ia juga jago beladiri dan aktif di organisasi. Bagaimana pengalamannya mengikuti kompetisi hingga aktif di organisasi?