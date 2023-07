Inisiatif Penyelamat Terumbu Karang

Iklan

TOPIK



Muda-mudi Pelestari Terumbu Karang

Para pemuda di sejumlah tempat turun tangan melestarikan terumbu karang di daerahnya. Tak hanya melakukan konservasi, mereka mengedukasi warga tentang pentingnya merawat ekosistem laut itu. Ada pula yang mengajak pelancong untuk turut terlibat dalam upaya konservasi itu dengan memasukkan program tersebut dalam paket wisata. Bagaimana kisah mereka?

Baca Juga: Alasan Harrison Ford Ogah Memudakan Penampilannya di Indiana Jones and the Dial of Destiny

TAMU



Farida Haryani, Ingatan Kelam Rumoh Geudong

Farida Haryani getol membuka mata banyak orang tentang pelanggaran HAM di Aceh. Salah satunya dengan membawa perwakilan korban ke lembaga-lembaga penting di Jakarta. Selanjutnya, tim pencari fakta dari DPR dan Komnas HAM turun ke Aceh, lalu pemerintah mencabut status DOM pada Agustus 1998. Bagaimana pergulatannya membela korban pelanggaran HAM konflik Aceh dan seperti apa ia merespons penghancuran Rumoh Geudong?

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

FILM



Petualangan Terakhir Indiana Jones

Indiana Jones kembali hadir dengan film terbaru berjudul Indiana Jones and the Dial of Destiny yang kini sedang tayang di bioskop-bioskop di Tanah Air. Pertama kali rilis pada 1981, Indiana Jones telah melahirkan lima film dengan tokoh utama diperankan oleh Harrison Ford. Penampilan aktor gaek itu pun masih memukau. Bagaimana sejumlah penonton dan kritikus merespons film ini?