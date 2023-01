Kasak-kusuk Menindak Tambang Nikel Ilegal

KORAN TEMPO

Sabtu, 28 Januari 2023.

BERITA UTAMA

Kasak-kusuk Menindak Tambang Ilegal

Tim gabungan penegakan hukum mendapati lahan kosong di area tambang nikel ilegal. Tak ada lagi alat berat penggasak hutan di Konawe, Sulawesi Tenggara. Padahal, beberapa bulan lalu, investigasi Tempo menemukan penambangan ilegal marak terjadi. Mengapa sebelumnya tambang ilegal bebas beroperasi?

X

NASIONAL

Bersiap Deklarasi Usai Bermanuver

Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS memastikan solid mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Mereka menyiapkan deklarasi bersama. Koalisi Perubahan, yang digagas ketiga partai ini, masih rentan bubar karena tarik-menarik urusan calon wakil presiden.

EKONOMI DAN BISNIS

Utak-Atik Subsidi Kendaraan Listrik

Pemerintah akan menerbitkan regulasi mengenai insentif bagi pembelian kendaraan listrik pada Februari mendatang. Dalam regulasi tersebut akan diatur ihwal syarat, bentuk, dan besaran insentif. Ekonom dan praktisi energi meminta pemerintah menetapkan lebih dulu kriteria penerima insentif itu. Apa saja kriterianya?

ILMU DAN TEKNOLOGI

Realita di Balik Fiksi The Last of Us

Kepopuleran film The Last of Us, yang ditonton 18 juta orang sejak mulai tayang pada awal pekan lalu, menyorotkan perhatian pada fungus. Serial hasil adaptasi dari game tersebut mengisahkan kehidupan pasca-hancurnya peradaban akibat wabah penyakit yang disebabkan oleh jamur. Rebecca Drummond, pakar imunologi di University of Birmingham, menuliskan bahwa fungus memang bisa menyebabkan infeksi berbahaya bagi manusia. Meski, tentu saja, tidak sampai mengubah manusia menjadi zombi seperti di The Last of Us.