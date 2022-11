Pandemi Senyap Resistansi Antimikroba

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Kesehatan Indonesia bersama Badan Kesehatan Dunia (WHO) dan Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) memberi peringatan akan potensi pandemi yang lebih berbahaya dari Covid-19. Dalam pengarahan media di Jakarta, Rabu, 12 Oktober lalu, ketiga institusi itu menyatakan ada potensi pandemi baru berupa resistansi antimirokba (AMR). Kekebalan mikroorganisme terhadap antimikroba itu bahkan disebut-sebut sebagai “pandemi senyap".

Menurut WHO, Indonesia berada di daftar lima negara dengan perkiraan peningkatan persentase konsumsi antimikroba tertinggi pada 2030. WHO juga mendeklarasikan AMR sebagai salah satu ancaman kesehatan terbesar yang dihadapi masyarakat global. Jika AMR tak segera dikendalikan dengan baik, dampak kerugian ekonomi global pada 2050 diperkirakan mencapai US$ 100 triliun.

Apa itu antimikroba? Pejabat di Direktorat Pengelolaan dan Pelayanan Kefarmasian Kementerian Kesehatan Hidayati Mas’ud mengatakan antimikroba di bidang pertanian, peternakan, ataupun perikanan sama dengan yang dimanfaatkan pada manusia. Mikroorganisme yang kebal pun berkembang pada hewan dan tumbuhan serta mencemari lingkungan.

Di Teluk Manado, Sulawesi Utara, ada temuan kandungan antibiotik pada sampel sedimen. Penelitian ilmuwan Universitas Sam Ratulangi ini menguatkan temuan skala global yang dilakukan oleh tim peneliti yang dipimpin University of York, Inggris yang dipublikasikan di Proceedings of the National Academy of Sciences 14 Februari lalu. Mereka mengambil sampel di 1.052 titik dari 258 sungai di 104 negara di seluruh benua. Hasilnya, ada pencemar berupa bahan aktif farmasi (API) di semua sungai dan seperempat lokasi pengambilan sampel mengandung API yang di atas ambang aman bagi mikroorganisme.

Seberapa bahaya antimikroba? Kami membahasnya pekan ini. Selamat membaca.

Dody Hidayat

Redaktur Utama

LINGKUNGAN

Pandemi Senyap Resitansi Antimikroba

Apa itu antimikroba? Mengapa ia disebut sebagai pandemi senyap yang lebih ganas dibanding Covid-19.

Ayam Potong Kebal Antibiotik

Badan Kesehatan Dunia khawatir resistansi antimikroba menjadi pandemi baru. Bisa berasal dari ternak unggas yang diberi antibiotik berlebihan.

WAWANCARA

Apa Tugas dan Fungsi BPDLH

Mitigasi krisis iklim butuh biaya besar. Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup untuk menampung dana mitigasi dan menyalurkannya untuk pelbagai program. Apa saja?

OLAHRAGA

Sprinter Putri Andalan Masa Depan

Valentin Vanesa Lonteng meraih medali emas lomba lari 100 meter dan 200 meter Kejuaraan Atletik Asia Remaja 2022. Sprinter putri level senior masa depan.