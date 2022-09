Koran Tempo

Minggu, 11 September 2022

Bergerak Memerangi Buta Aksara

Para pegiat literasi mendirikan sekolah alam, taman bacaan, hingga organisasi pelatihan cek fakta demi memerangi buta aksara. Menyasar anak-anak hingga ibu-ibu di desa, mereka membuat berbagai metode pembelajaran yang unik dan menarik, seperti membuat wayang, menyetel lagu, hingga memberikan insentif bahan pokok. Bagaimana mereka bergerak dan berkontribusi di daerah masing-masing?

Uli Silalahi: Kami Ajari Masyarakat Mencintai Buku

Agenda bazar buku murah Big Bad Wolf kembali digelar setelah rehat karena pandemi Covid-19. Presiden Direktur Big Bad Wolf Indonesia, Uli Silalahi, berharap beragam buku dengan harga terjangkau bisa membantu meningkatkan minat baca masyarakat. Uli, yang juga Ketua Kongres Wanita Indonesia (Kowani), juga gelisah lantaran banyak orang tua lebih mudah memberi anak akses gawai dibanding buku.

Hugo Nathanael Yuwono, Math for Humanity Berbuah Diana Award

Hugo Nathanael Yuwono meraih penghargaan internasional, The Diana Award, berkat kontribusinya dalam bidang sosial. Ia mendirikan organisasi amal Math for Humanity sejak awal pandemi. Donasi yang terkumpul mencapai Rp 100 juta dan disalurkan ke panti asuhan, yayasan penyandang disabilitas, hingga sukarelawan Covid-19. Apa saja yang ia lakukan lewat Math for Humanity?