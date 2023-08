Tren Olahraga TAGnRUN

Iklan

Mereka Bukan Kejar-kejaran Biasa

Permainan TAGnRUN tengah menjadi tren di kalangan anak muda. Kejar-kejaran mirip permainan tradisional ini tak sekadar untuk seru-seruan, tapi juga untuk menguji kemampuan di ajang lomba. Kompetisi permainan ini diadopsi dari kejuaraan dunia World Chase Tag (WCT). Bedanya, WCT khusus dimainkan atlet parkour, sedangkan di Indonesia terbuka bagi siapa saja. Bagaimana kisah dan pengalaman sejumlah penggemar olahraga ini?

Medina Warda Aulia, Catatan Wangi Catur Putri

Atlet catur Medina Warda Aulia mencatatkan prestasi wangi dalam FIDE World Cup atau Piala Dunia Catur 2023 di Baku, Azerbaijan. Perempuan berusia 26 tahun itu menjadi pecatur putri Indonesia pertama yang bisa melaju sampai babak 16 besar di piala dunia. Meski pada laga babak 16 besar tersingkir, ia telah berjuang maksimal. Bagaimana perjalanan kariernya hingga menembus ajang kejuaraan dunia?

Capaian Korea Selatan Menggapai Bulan

Sutradara Kim Yong-hwa sukses mewujudkan mimpi membuat film fiksi ilmiah tentang petualangan luar angkasa. Berjudul The Moon, film ini menjadi capaian penting sineas Korea Selatan. Kualitas film The Moon dianggap setara dengan film bikinan Hollywood. Pemeran utama The Moon, Doh Kyung-soo, pun mendapat penilaian positif. Bagaimana film ini di mata para penggemar K-Pop?

Semangat Merawat Kucing Difabel

Hening Yulia, lewat Rumah Difabel Meong yang ia dirikan, terus melakukan berbagai upaya untuk mengurus dan merawat kucing difabel hingga yang mengalami gangguan saraf. Komunitas ini aktif mengkampanyekan kepedulian terhadap kucing jalanan dan difabel. Menyambut Hari Kucing Sedunia yang diperingati setiap 8 Agustus, Hening menggelar lomba kucing sehat, kucing gemoy, dan kucing makan. Bagaimana kisah Hening bersentuhan dengan anabul itu?