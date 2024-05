Ikhtiar Menjaga Air

Iklan

LINGKUNGAN

Para Pendekar Air

Sejumlah komunitas terus berikhtiar menyelamatkan sungai dari pencemaran hingga merawat mata air. Mereka membersihkan sungai, mengedukasi masyarakat agar tak membuang sampah ke sungai, hingga menyusuri mata air dan menanam pohon di sekitarnya. Bagaimana kisah mereka?

FILM

Pesan Cinta Keluarga yang Bersahaja

Film How to Make Millions Before Grandma Dies atau Lahn Mah menyampaikan pesan cinta keluarga dengan halus sekaligus menampar. Film karya sutradara asal Thailand, Pat Boonnitipat, ini mengisahkan tentang drama keluarga nenek dan cucu yang dibalut adegan-adegan komedikal. Bagaimana kekuatan film ini dan apa kata penonton?

SENI RUPA

Jalan Berbeda Louise dan Dzikra

Seniman Louise berduet dengan Dzikra Afifah dalam pameran di Galeri Orbital Dago, Bandung. Mereka menemukan nilai artistik melalui kerja di studio dan saling terpengaruh dalam proses pembuatan karya meskipun jalan serta materialnya berbeda. Bagaimana keunikan karya masing-masing seniman ini?

