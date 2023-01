Harga Beras Merangkak Naik Pasca Impor

TEMPO.CO, Jakarta - Harga beras di pasar tradisional di berbagai daerah terus merangkak naik di tengah impor beras yang dilakukan Perum Bulog sejak akhir tahun lalu. Minimnya intervensi pasar diduga menjadi penyebab tingginya harga beras.

Nasional

Transisi BRIN Berbuah Likuidasi

Peleburan lembaga riset ke BRIN diiringi mandeknya sejumlah program riset nasional. Apa dampaknya?

Ekonomi dan Bisnis

Sinyal Perlambatan Kinerja Ekspor

Kinerja ekspor Indonesia sepanjang 2022 mencatatkan rekor tertinggi sepanjang sejarah, yaitu sebesar US$ 291,98 miliar. Meski demikian, sinyal perlambatan kinerja ekspor mulai dirasakan memasuki pengujung tahun lalu. Kinerja ekspor konsisten menurun dalam empat bulan terakhir, imbas dari pelemahan ekonomi dunia. Tapi ada satu faktor yang membuat Indonesia bisa bertahan. Apa itu?

Film

Membongkar Kutukan Film Adaptasi Game

Film yang diangkat dari game hampir tak pernah sukses. Dari Super Mario Bros dan Street Fighter pada 1990-an, Resident Evil pada 2000-an, hingga yang terbaru adalah Assassin's Creed dan Uncharted. The Last of Us, yang dirilis di HBO mulai Senin, 16 Januari 2023, waktu Indonesia, membongkar kutukan itu dengan nilai hampir sempurna di berbagai media kritikus film. Apakah serial The Last of Us hanya seru bagi para pemain game-nya?

