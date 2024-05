Cerita Kedai Kopi Difabel di Jalan Kendal

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kedai kopi di lorong Kendal dikelola para difabel. Suka-duka mereka menghadapi pelanggan yang tak menyadari bahwa mereka tuli.

Agar Saudara Tuli Berdaya

Kedai kopi difabel seperti Sunyi Coffee dan DignityKu ternyata berkembang pesat. Kaum difabel dapat dilatih secara profesional.

Aneka Kedai Kopi Istimewa di Jakarta

Berikut ini sejumlah kedai kopi atau coffee shop dengan barista dan pekerja penyandang disabilitas.

Belajar dari Sekolah Kereta Totto Chan

Film animasi Totto-Chan: The Little Girl at the Window sedang tayang di bioskop. Film Totto-Chan ini diangkat dari novel autobiografi laris karya Tetsuko Kuroyanagi, aktris legendaris Jepang. Seperti pada novel dan komiknya, film anime Jepang ini mengajarkan pentingnya mengenali keunikan pribadi anak serta mendorong mereka berpikir bebas.

