Poros Baru Golkar dan PAN di Pilpres 2024

TEMPO.CO, Jakarta - Golkar dan PAN bersiap membentuk poros keempat untuk Pilpres 2024 yang mengusung pasangan Airlangga Hartarto-Zulkifli Hasan. Poros baru ini diharapkan mampu mengerek efek elektoral dalam Pemilu 2024. Bagaimana tanggapan partai lain?

Memadamkan Bibit Intoleransi di Desa Sangso

Perusakan terhadap fasilitas milik Muhammadiyah di Desa Sangso, Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, Aceh, berpotensi merusak semangat kerukunan umat beragama. Perusakan itu adalah salah satu bentuk intoleransi yang sudah mengarah pada penyebaran kebencian. Polisi harus menindak para pelaku agar kejadian serupa tidak terulang.

Ekbis

Terlilit Meningkatnya Beban Utang

Jumlah utang pemerintah di era Jokowi meningkat akibat penanganan pandemi dan masifnya proyek infrastruktur. Efektivitas pemanfaatan utang untuk belanja infrastruktur diragukan lantaran belum menunjukkan dampak positif terhadap beban biaya logistik.

Film

Review Spider-Man: Across the Spider-Verse

Spider-Man: Across the Spider-Verse dirilis pada Rabu, 31 Mei 2023. Film adaptasi komik Marvel ini mendulang Rp 1,7 triliun di pekan perdana, melebihi biaya produksinya Rp 1,4 triliun. Prekuel Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) ini mengusung animasi yang inovatif dan parade puluhan versi Spider-Man.