Yang Muda Peduli Lingkungan

Sejumlah anak terlibat dalam isu-isu pelestarian lingkungan dengan aneka kegiatan. Bhre Bawana Praja Kawula mengolah puntung rokok menjadi kerajinan tangan. Syazwan Luftan Riady menangani persoalan sampah hingga ke akar rumput. Aeshnina Azzahra sedang berupaya menangani sampah di pesantren tempatnya belajar. Bagaimana kisah anak-anak muda peduli lingkungan itu?

Khozy Rizal: Aku Ingin Penonton Menertawakan Diri Sendiri

Basri and Salma in A Never-ending Comedy masuk kompetisi utama Festival Film Cannes. Satu-satunya film pendek dari Asia dalam kompetisi utama festival tersebut pada tahun ini. Sutradara Khozy Rizal membuat Basri and Salma dengan mengeksplorasi pengalaman pribadinya. Bagaimana perjalanan melahirkan film itu, dari ide hingga mendapat kesempatan masuk festival bergengsi tersebut?

Sihir Jazz Trio hingga Nostalgia Chicago

Sejumlah musikus dari dalam dan luar negeri menyihir penonton dalam Java Jazz Festival ke-18 yang berlangsung di JIExpo, Jakarta, 2-4 Juni 2023. Para penonton begitu antusias menyaksikan para idola mereka, baik dari dalam maupun dari luar negeri. Pada hari pertama misalnya, antara lain ada Titi DJ, Bob James Trio, dan The Chicago Experience. Bagaimana aksi panggung para musikus tersebut?