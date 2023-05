Data Bocor BSI Bisa Dieksploitasi untuk Kejahatan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup peretas asal Rusia, LockBit, akhirnya mengunggah seluruh data yang diklaim sebagai data pribadi nasabah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Data bocor tersebut berpotensi dieksploitasi untuk kejahatan. Namun BSI mengklaim data nasabah aman.

TNI Belum Butuh Wakil Panglima

Jabatan wakil panglima muncul dalam rancangan perubahan Undang-Undang TNI. Padahal selama ini Panglima TNI bisa menjalankan tugas secara efektif tanpa wakil. Keberadaan wakil panglima justru berpotensi memunculkan friksi dan dualisme kepemimpinan.

Menunggu Pasar di Ibu Kota

Kehadiran Satgas Investasi IKN yang dipimpin Luhut Pandjaitan tak lantas membuat pihak swasta merealisasi investasinya. Investor masih menunggu terciptanya pasar di pusat lokasi ibu kota baru.

Review The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dirilis pada Jumat, 12 Mei 2023. Game ini merupakan seri ke-19 dari The Legend of Zelda yang terbit sejak 1986. Seperti prekuelnya, Breath of the Wild, game anyar ini mendapat penilaian hampir sempurna oleh banyak media dan kritikus game.