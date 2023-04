BERITA UTAMA



Belasan Perkara di Seputar Firli Bahuri

Belasan perkara pelanggaran etik dan pidana mengepung Ketua KPK Firli Bahuri. Dewan Pengawas berjanji akan memeriksa kembali pimpinan KPK untuk kasus-kasus lainnya. Salah satu yang menjadi sorotan perihal dugaan kebocoran dokumen penyelidikan. Seberapa besar peluang Firli terjerat pidana?

NASIONAL



Tetap Pidana Mati untuk Ferdy Sambo

Hukuman mati bagi Ferdy Sambo tidak berubah. Pengadilan tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hukuman untuk Putri Candrawathi, Ricky Rizal, dan Kuat Ma’ruf juga tidak berubah.

EKONOMI DAN BISNIS



Evaluasi Sistem QRIS Setelah Kasus Pemalsuan

Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia akan mengembangkan model transaksi nontunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang lebih aman. Hal ini dilakukan setelah mencuatnya kasus penipuan bermodus pemalsuan kode QRIS pada kotak amal di sejumlah masjid di Jakarta. Seperti apa model transaksi yang akan diberlakukan?

FILM



The Super Mario Bros Movie yang Dicinta dan Dicela

The Super Mario Bros Movie mencetak rekor. Dengan pendapatan US$ 377 juta, setara dengan Rp 5,6 triliun, pada lima hari pertama, film ini menjadi film animasi terlaris, menggeser Frozen 2 yang meraup US$ 358 juta pada pekan perdananya di 2019. Sebelum rilis, film yang diangkat dari video game legendaris ini diganjar penilaian negatif dari sejumlah media internasional. Mengapa terjadi kontradiksi tersebut?