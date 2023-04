Jalan Berliku Menuju Gaya Hidup Minimalis

TOPIK



Jalan Berliku Menuju Hidup Minimalis

Sejumlah anak muda memilih gaya hidup minimalis dalam keseharian. Mereka memulainya dengan memilah dan menyingkirkan barang-barang yang tak lagi diperlukan hingga membatasi diri untuk membeli barang-barang konsumtif. Mereka selalu menyusun perencanaan dan skala perioritas dalam konsumsi, serta terbebas dari keinginan untuk mengikuti tren. Karena itu, mereka bisa berhemat dan tak mudah stres. Bagaimana kisah mereka?

TAMU



Sidharta Tata: Dominasi Horor Persempit Film Indonesia

Sidharta Tata tak mengira film Waktu Maghrib mendapat sambutan besar di bioskop. Film bergenre horor itu sukses meraup lebih dari 2 juta penonton sejak dirilis pada 9 Februari hingga akhir Maret lalu. Waktu Maghrib merupakan film panjang pertamanya sejak berkarier sebagai sutradara pada 2010. Sebelumnya, ia bergelut dengan iklan, film pendek, dan film serial di platform streaming film. Bagaimana proses kreatifnya dalam membuat film itu dan proses kreatifnya di dunia film?

PROFIL



Berkilau di Kontes Kecantikan Dunia

Janitra Ayu Padmarini, 12 tahun, baru saja meraih predikat Little Miss Glam International 2023 dalam event Little and Teen Glam International 2023 di Filipina. Ia juga meraih tiga penghargaan lainnya, yakni Best Runway, Best Costume, dan Best Evening Gown. Ayu mulai mengikuti dunia modeling dan berbagai kompetisi sejak usia 10 tahun. Dimulai dari tingkat lokal, lalu merambah tingkat nasional, dan terakhir ke tingkat dunia. Bagaimana perjalanan karier siswi SMPN 2 Kota Palu, Sulawesi Tengah, ini?