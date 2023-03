Duit Nikel untuk Wamen Eddy Hiariej

TEMPO.CO, Jakarta - Wamen Hukum dan HAM Eddy Hiariej diduga cawe-cawe dalam perselisihan perusahaan nikel PT Citra Lampia Mandiri. Melalui orang dekatnya, Eddy Hiariej diduga menerima miliaran rupiah dan mendapat jatah saham dan kursi komisaris. Tak hanya guru besar hukum UGM, perkara itu juga melibatkan pejabat dan nama-nama besar, seperti pengusaha Haji Isam, mantan Menteri Sosial Idrus Marham, dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Komisaris Jenderal Agus Andrianto. Berapa besar uang gurih nikel yang jadi rebutan?

NASIONAL

Ontran-ontran Mahkamah Konstitusi

X

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi hanya menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada hakim Guntur Hamzah. Padahal dia terbukti mengusulkan perubahan isi putusan uji materi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

LAYAR

Jalan Panjang Michelle Yeoh

Michelle Yeoh menjadi orang Asia pertama yang meraih gelar aktris terbaik Academy Awards. Yeoh menyabet penghargaan itu lewat perannya sebagai Evelyn Wang dalam film Everything Everywhere All at Once. Kemenangan Yeoh, yang telah 30 tahun bermain di hampir semua genre film, disambut hangat para sineas di Hong Kong dan Malaysia, tanah kelahirannya.

EKONOMI

Izin Berlarut Bursa Kripto

Ombudsman menilai Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menyalahgunakan wewenang dalam pemberian izin bursa berjangka aset kripto yang dimohon PT Digital Futures Exchange (DFX). Bappebti dianggap lelet memproses permohonan tersebut. Di tengah proses aduan, muncul pesaing DFX, yaitu PT Bursa Komoditi Nusantara, yang mengajukan permohonan izin serupa. Lagi-lagi ada nama Boy Thohir.

URBAN

Desainer Kita Mendunia

Mereka masih muda. Tapi karya-karyanya menjangkau pesohor dunia.