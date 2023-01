Partai Golkar Rekrut Ridwan Kamil demi Mendulang Suara

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah mandeknya peta dukungan Koalisi Indonesia Bersatu, Partai Golkar menggaet Ridwan Kamil. Apa hubungan antara manuver ini dan posisi Ganjar Pranowo? Mengapa peta kekuatan Anies Baswedan juga jadi pertimbangan?

Nasional

Tuntutan Berat untuk Richard

Jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam perkara pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Tuntutan itu dinilai terlalu berat untuk seorang terdakwa berstatus justice collaborator.

Ekonomi dan Bisnis

Jatuh Tertimpa Tangga Konsumen Meikarta

Lebih dari 120 pembeli apartemen Meikarta mengadu ke DPR. Mereka mengeluh karena belum mendapat unit meski sudah mencicil sejak 2017. Nasib konsumen bertambah suram karena digugat oleh Grup Lippo senilai Rp 56 miliar. Mengapa Lippo menggugat para pembeli? Bagaimana komitmen perusahaan itu terhadap pengembangan Meikarta?

Pendidikan

Calo Jurnal Ilmiah Makin Marak

Kewajiban mahasiswa untuk menulis di jurnal ilmiah terindeks Scopus mendorong peningkatan kuantitas penulisan hingga 13 persen. Namun banyak juga yang memilih jalan pintas lewat calo. Sebuah riset mendapati Indonesia merupakan negara kedua dalam hal pencantuman karya ilmiah pada jurnal yang terindikasi bersifat predator. Taufik Rachmat Nugraha, peneliti The Indonesian Center for the Law of the Sea (ICLOS), Universitas Padjadjaran, menjabarkan penyebab dan alternatif solusinya.