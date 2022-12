Wajah Baru Destinasi Wisata

TEMPO.CO, Jakarta -Sejumlah destinasi wisata tampil dengan wajah baru yang lebih cantik dan segar. Dari Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Taman Pracima di kompleks Pura Mangkunegaran Solo, hingga wisata air seperti Pantai Kejawanan, Cirebon. Beberapa di antaranya akan menjadi pusat perayaan tahun baru 2023. Bagaimana tampilan baru obyek-obyek wisata itu?

TAMU

Pergulatan Ahda Imran dengan Sastra hingga Sinema

Film Before, Now, and Then (Nana) meraih Piala Citra sebagai film cerita panjang terbaik dan empat penghargaan lain dalam Festival Film Indonesia 2022. Kisah film itu mengadaptasi novel biografi Jais Darga Namaku karya Ahda Imran. Bagaimana proses kreatif Ahda mencipta dari karya sastra hingga masuk dunia sinema?

PROFIL

Edeline Daxilia, dari Balerina Jadi Pesenam Aerobik

Edeline Daxilia berhasil menduduki peringkat keempat dunia dalam kejuaraan Aerobic Gymnastic Suzuki World Cup 2022 di Jepang. Sebelumnya, ia merupakan seorang balerina. Nah, bagaimana kisahnya menekuni senam aerobic gymnastic dan perjuangannya hingga menembus kompetisi tingkat dunia?