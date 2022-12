TEMPO.CO, Jakarta - Industri film Indonesia selama 2022 gegap gempita. Hadirnya puluhan film yang ditayangkan di layar bioskop, platform over-the-top (OTT), dan berbagai festival memberi penanda gairah film Indonesia telah kembali.

Meski pandemi belum berlalu, para sineas memproduksi film dengan menawarkan tema-tema alternatif. Hampir sepekan sekali ada film baru berbagai genre, karya sutradara-sutradara muda.

Tempo kembali menggelar Film Pilihan 2022. Tradisi tahunan Tempo ini adalah komitmen untuk menyemangati tumbuhnya perfilman Indonesia yang bermutu. Edisi pekan ini menyajikan cerita di balik Film Pilihan Tempo 2022 ini dalam Rubrik Laporan Khusus.

Selain film, ada juga sutradara, penulis skenario, aktris, aktor, aktris pendukung, dan aktor pendukung terbaik versi Tempo. Siapa saja mereka? Selamat membaca.

Nurdin Kalim

Redaktur Utama

Tema Alternatif Sineas Muda Kita

Dari puluhan film yang diproduksi sepanjang 2022, ada banyak tema alternatif. Umumnya dari sineas muda.

Film Pilihan

Autobiography yang menjadi Film Pilihan Tempo 2022 adalah karya yang cemerlang. Sebuah film debut Makbul Mubarak yang mencekam tentang riwayat panjang kekerasan di negeri ini.

Sutradara Pilihan

Kamila Andini dengan rapi dan matang menghadirkan semua elemen sinematografi dalam film Before, Now & Then (Nana).

Skenario Pilihan

Gina S. Noer memberi kontribusi penting dalam industri film melalui Like and Share: definisi pemerkosaan adalah tentang relasi kuasa dan betapa Internet bisa menjadi medium paling keji.

Aktor Pilihan

Happy Salma berhasil mengekspresikan berbagai emosi sosok Nana dalam gestur dan olah tubuh di film Before, Now & Then (Nana). Menghidupkan tokoh Nana lewat bahasa tubuh yang mengesankan.

Aktor Pilihan - Kevin Ardilova

Kevin Ardilova berhasil menyelami sosok pemuda desa dengan segala peristiwa yang ia saksikan dan alami yang mengubah hidupnya.

Aktor Pendukung Pilihan - Laura Basuki

Laura Basuki berhasil menggambarkan sosok Ino, seorang perempuan simpanan yang asertif dan berjiwa merdeka. Menampilkan sosok Ino keluar dari stereotipe wanita simpanan.

Aktor Pendukung Pilihan - Arswendy Bening Swara

Arswendy Bening Swara berhasil memerankan karakter seorang pensiunan jenderal yang kesepian. Ia kebapakan dan seorang eyang yang baik bagi keluarga. Namun ia membunuh dengan keji seorang remaja dan setelahnya tak merasa berdosa.

