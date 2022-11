Aral Evakuasi Korban Gempa Cianjur

Jadwal Piala Dunia 2022 Rabu 23 November: 4 Laga Live, Termasuk Spanyol, Jerman, dan Belgia

Jadwal Piala Dunia 2022 pada Rabu malam, 23 November: Maroko vs Kroasia, Jerman vs Jepang , Spanyol vs Kosta Rika, Belgia vs Kanada.