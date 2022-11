Intimidasi Berantai demi G20

TEMPO.CO, Jakarta - Aparat berpakaian sipil, pecalang, hingga pihak kampus di Bali berulang kali berusaha membubarkan diskusi aktivis dan mahasiswa dengan alasan penyelenggaraan G20. Dasar pembubaran kegiatan adalah surat edaran Gubernur Bali. Polda Bali membantah terlibat dalam intimidasi tersebut.

Film

Kisah Wakanda sonder Sang Raja

Black Panther: Wakanda Forever dianggap sukses melanjutkan kisah pahlawan super kulit hitam pertama setelah meninggalnya Chadwick Boseman. Dianggap sebagai film Marvel Cinematic Universe terbaik tahun ini, melebihi kualitas Doctor Strange in the Multiverse of Madness serta Thor: Love and Thunder. Menjadi box office dengan meraup Rp 4,6 triliun di pekan perdana.

Ekonomi dan Bisnis

Mewujudkan Penggunaan QRIS Lintas Batas

Indonesia serta empat negara ASEAN meresmikan integrasi dan konektivitas sistem pembayaran digital. Dengan kesepakatan itu, QRIS kini bisa dipakai berbelanja di Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Selain memudahkan wisatawan, integrasi sistem pembayaran ini akan memperkuat nilai tukar rupiah. Mengapa begitu?

Nasional

Bergeming terhadap Penjelasan Pembahasan RKUHP

DPR mengklaim tak berkewajiban memberi penjelasan soal alasan menolak atau tidak aspirasi koalisi masyarakat sipil dalam perumusan pasal-pasal Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Alasannya, masing-masing anggota di Komisi Hukum DPR mewakili partai politik. Pemerintah dan parlemen sudah sepakat merampungkan pembahasan RKUHP. Bagaimana draf akhir RKUHP dengan proses sosialisasi yang terkesan tertutup?