Beban Tambun Dana Pensiun PNS

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah hampir menyerah menanggung beban pensiun para abdi negara. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan akan mengubah formulasi pembayaran gaji pensiun PNS atau pegawai negeri sipil dari manfaat pasti atau pay as you go menjadi iuran pasti atau fully funded.

Dengan skema pay as you go, pemerintah mesti membayar Rp 2.929 triliun gaji pensiunan PNS sejak 2021. Dalam skema ini pemerintah menanggung 100 persen gaji pensiunan PNS, yang dihitung dari persentase gaji pokok masa kerja terakhir. Dalam skema iuran pasti, gaji pensiunan PNS berada dari dua sumber: iuran pegawai yang dikelola lembaga dana pensiun dan dibayar negara sebagai pemberi kerja.

Skema fully funded mirip dengan skema tabungan pensiun perusahaan swasta. Dengan skema ini beban pensiunan PNS bisa dipangkas. Pemerintah menjanjikan manfaat yang diterima para pensiunan PNS lebih besar, karena memakai basis rata-rata upah total bulanan yang diterima semasa bekerja.

Iuran pasti juga amanat Undang-Undang Nomor 5/2014 tentang aparatur sipil negara. Bahkan UU 11/1969 tentang pensiun PNS juga mengatur skema ini. Kementerian Keuangan bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tengah membahas pembentukan lembaga pengelola dana pensiun untuk menjalankan formula baru tunjangan pensiunan PNS berikut aturan teknisnya.

Di luar pensiun PNS, kami menyajikan laporan tentang pengembangan sorgum, tanaman serealia yang digadang-gadang sebagai pengganti gandum. Ini adalah program yang dicanangkan Presiden Joko Widodo setelah pasokan gandum menipis dan harganya kian mahal. Rencana ini pun tak mulus lantaran petani kesulitan teknis dan tak mampu memasarkan hasil panennya.

