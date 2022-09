BBM Subsidi Tipis, Nelayan Terancam Tak Melaut

TEMPO.CO, Jakarta - Di tengah rencana kenaikan harga BBM bersubsidi, sejumlah nelayan di daerah yang berhak mendapatkan Pertalite dan solar bersubsidi masih kesulitan mengaksesnya. Mereka makin terancam berhenti melaut lantaran pasokan BBM bersubsidi menipis. Kuota BBM bersubsidi diprediksi habis pada Oktober mendatang.

NASIONAL

Terbelah Sikapi Jokowi Tiga Periode

Agenda Jokowi tiga periode kembali digelindingkan para pendukung Presiden Joko Widodo, akhir pekan lalu. Kelompok pendukung mantan Wali Kota Solo itu terbelah menyikapinya. Sebagian pendukung Jokowi menentang agenda presiden tiga periode karena bertentangan dengan konstitusi.

EKBIS

Tak Terlena oleh Deflasi

BPS melaporkan deflasi bulanan sebesar 0,21 persen pada Agustus 2022. Deflasi itu didorong oleh penurunan harga bahan pangan bergejolak, seperti cabai merah, minyak goreng, dan daging ayam ras. Ekonom memperkirakan tingkat inflasi hingga akhir tahun ini masih akan tinggi akibat pulihnya permintaan serta kenaikan harga bahan pangan dan energi. Apa akal pemerintah untuk menjinakkan inflasi?

DIGITAL

Review The Last of Us Part I di PlayStation 5

Sony merilis The Last of Us Part I pada hari ini. Game bertema zombie apocalypse yang pertama kali dirilis di PlayStation 3 atau PS3 pada 2013 ini telah dibuat versi remastered-nya untuk PS4 pada 2014. Kali ini, perubahan difokuskan pada visual yang menggenjot mesin PS5. Seperti pendahulunya, tidak ada perubahan dari cerita dan gameplay di versi buat ulang atau remake ini.