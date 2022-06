Vladimir Putin dalam Sejumlah Buku

TEMPO.CO, Jakarta - Hingga kini, invasi Rusia ke Ukraina sejak 24 Februari 2022 masih menyisakan teka-teki: apa sebenarnya motif Presiden Rusia Vladimir Putin dalam serangan itu? Meski ada perbedaan pendapat tentang motif, banyak ahli setuju bahwa invasi ini bagian dari bentuk ketegangan hubungan Rusia dengan negara-negara Barat pimpinan Amerika Serikat yang akarnya bisa dilacak ke masa-masa berakhirnya Perang Dunia II.

Topik inilah yang menjadi benang merah penting dalam tiga buku tentang Presiden Rusia Vladimir Putin yang dikarang tiga penulis perempuan. Tiga buku itu adalah From Russia with Blood: Putin's Ruthless Killing Campaign and Secret War on the West (2019) oleh Heidi Blake; Putin's People: How the KGB Took Back Russia and Then Took On the West (2020) oleh Catherine Belton; dan Putin's World: Russia Against the West and with the Rest (2021) oleh Angela Stent.

Kami mengulas buku-buku itu dalam rubrik Iqra edisi pekan ini. Selain tiga buku itu, kami menyajikan buku-buku tentang Putin lainnya yang menyoroti kepribadiannya dan pengaruhnya yang besar dalam politik luar negeri Rusia.

Rubrik Sinema mengulas film populer Netflix, kisah Gangubai Kathiawadi, pelacur dan germo yang menjadi politikus dan mengadvokasi hak-hak pelacur India. Sementara rubrik Seni mengulas pameran artist’s book atau buku kreasi para seniman yang digelar di Bandung.

Nurdin Kalim

Redaktur Utama

IQRA

Tiga Perempuan Menguak Putin

Tiga buku biografi Presiden Rusia Vladimir Putin ditulis oleh penulis perempuan. Bagaimana tiga penulis perempuan itu menguak sosok Presiden Putin yang misterius?

Kepribadian Vladimir Putin

Dalam lima tahun terakhir, setidaknya ada 45 buku yang mengulas Vladimir Putin. Sosoknya yang misterius menarik minat para penulis melacak riwayatnya.

SINEMA

Pelacur Mumbai yang Menjadi Politikus

Ini film terpopuler Netflix yang tak berbahasa Inggris. Kisah Gangubai Kathiawadi yang berhasil mempengaruhi Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dalam mengadvokasi hak-hak pelacur India sungguh menarik.

SENI

Pameran Buku Kreasi Seniman

Para seniman menggelar pameran buku artist’s book atau buku seniman di Bandung Artist’s Book. Dari jurnal harian, catatan ide, hingga jejak kreatif mereka. Seperti apa?

BAHASA

Pemuaian Kata

Kata “muslihat” yang diambil dari bahasa Arab sebenarnya bermakan baik. Mengapa setelah sampai ke Indonesia dipakai untuk makna jahat?

CATATAN PINGGIR

Tentang Pertempuran Sebastopol

Perang menarik minat kadet muda dari Rusia. Ia, Leo Tolstoi, menuliskan kesaksiannya bertempur di Sebastopol—kesaksian yang mempengaruhi magnum opus Perang dan Damai.

KARTUN

Soal Nama Panjang

Pemerintah mewajibkan orang Indonesia punya nama kedua tapi masikmal 60 karakter.