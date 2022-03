TEROKA

10 Maret 2022

Gairah Film Dokumenter

Netflix dan layanan over-the-top lain belakangan gencar menayangkan film atau serial film dokumenter yang berkisah tentang penipuan. Ada Inventing Anna, serial 9 episode yang menyuguhkan muslihat Anna Delvey alias Anna Sorokin, bangsawan gadungan yang mengecoh banyak pesohor di New York. Untuk bisa menayangkan drama itu, Netflix membayar royalti ratusan ribu dolar Amerika kepada Anna yang kini berstatus narapidana.

Skandal Don Juan di aplikasi kencan Tinder, Shimon Hayut alias Simon Leviev, juga disuguhkan dalam film The Tinder Swindler. Dalam film dokumenter itu, para korban penipuan Hayut angkat bicara soal buron Israel yang mengaku pewaris perusahaan berlian tersebut.

Ada pula The Puppet Master, dokumenter tentang Robert Hendy-Freegard, agen palsu dinas intelijen Inggris. Ia menilap 1 juta pound sterling dari para korban yang dimanipulasi. Lalu, Disney+Hotstar menghadirkan The Dropout, berkisah tentang Elizabeth Holmes, miliarder perempuan pendiri perusahaan teknologi Theranos yang terjerat kasus penipuan.

Selain dokumenter tentang penipuan, ada The Downfall: The Case Against Boeing. Ini sebuah film dokumenter yang mengungkap hasil investigasi atas jatuhnya dua pesawat Boeing 737 MAX dalam waktu berdekatan. Salah satunya milik Lion Air. Film dokumenter lebih bergairah ketimbang jenis film lain. Kami membahasnya dalam rubrik Selingan edisi pekan ini. Selamat membaca.

Nurdin Kalim

Redaktur Utama

SELINGAN

Menciptakan Anna Delvey

Anna Sorokin menipu para pesohor dan kalangan sosialita kelas atas New York. Juga Shimon Hayut dari Israel yang mengelabui para perempuan lewat aplikasi kencan Tinder.

Skandal Boeing

The Wall Street Journal mengungkap penyebab kecelakaan pesawat baru di Indonesia dan Ethiopia. Investigasi itu kemudian dijadikan film dokumenter berjudul The Downfall: The Case Against Boeing.

SENI

Jika Seni Merespons Serangan Umum 1 Maret

Para perupa merespons Serangan Umum 1 Maret 1949 dengan cara berbeda. Bertolak dari lima sosok anonim patung Monumen Serangan Umum buatan Saptoto, mereka menafsirkan bahwa Serangan Umum merupakan hasil kerja seluruh masyarakat Yogyakarta.

Apa Itu Foto Skanografi

Seniman Angki Purbandono menyajikan karya-karya fotografinya yang dibuat dengan teknik skanografi (scanography). Apa itu?

BUKU

Cerita Warga Indo di Magelang

Magelang di zaman kolonial adalah kota praja Belanda dengan populasi warga Indo (warga campuran Belanda-Indonesia) yang cukup banyak. Seperti apa kisah mereka?