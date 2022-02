Akrobat Harga Minyak Goreng

KORAN TEMPO

Selasa, 1 Februari 2022

BERITA UTAMA

Era Baru Harga Minyak Goreng

Harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng sebesar maksimal Rp 14 ribu per liter akan berlaku mulai hari ini. Kementerian Perdagangan optimistis harga minyak goreng akan turun. Bagaimana cara pemerintah memastikan kelangkaan pasokan tak akan terulang?

EKBIS

Aturan Baru untuk Pinjaman Online

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) segera merilis penyempurnaan peraturan pinjaman online. Aturan baru ini meliputi kepemilikan, bentuk badan hukum, syarat modal pendirian, nilai ekuitas, batas maksimal pendanaan, pemegang saham pengendali, hingga tata cara penagihan. Regulasi ini bakal menyaring perusahaan pinjaman online yang aman dan memenuhi syarat operasi. Seperti apa detail aturannya?

METRO

Menantikan Layanan Angkot Mewah Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Transjakarta meluncurkan angkot mewah Mikrotrans ber-AC yang sedang diuji coba di rute Stasiun Gondangdia-Kebon Sirih. Untuk tahap pertama, DKI menyiapkan 60 unit Mikrotrans. Angkot mewah ini akan melayani rute-rute ramai demi memaksimalkan layanan JakLingko.

NASIONAL

Lonjakan Angka Kasus Covid-19 Efek Peningkatan Pemeriksaan

Kenaikan jumlah kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir merupakan dampak dari tingginya angka pemeriksaan. Per 30 Januari 2022, jumlah orang yang dites adalah 5,75 per 1.000 penduduk per minggu. Angka ini jauh di atas angka anjuran WHO, yakni 1 per 1.000.